Надя Дорофеева нежно поздравила Мишу Кацурина с 35-летием и засветила кольцо на безымянном пальце

Бойфренд исполнительницы отреагировал на поздравление.
Украинская певица Надя Дорофеева нежно поздравила своего возлюбленного, ресторатора и музыканта Мишу Кацурина с днем рождения.
Бойфренду артистке исполняется 35 лет. По случаю праздника Надя посвятила пост возлюбленному в Instagram. Знаменитость опубликовала немало совмеснынх фото и видео, где показала, как они вместе романтично проводят время. Дорофеева поделилась, как с Кацуриным выступала на сцене, как создавала новые композиции, как гуляла по улицам Киева.
В посте артистка оставила строчки из своей песни, однако немного изменила их. Надя отметила, что "любит избранника совсем".
"Я тебя люблю…совсем. С днем рождения, милый Миша", — обратилась к возлюбленному артистка.
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Миша Кацурин с юмором отреагировал на поздравление избранницы. Он опубликовал два снимка, на одном из них показал именинника – себя, а на другом – его подарок – Надю Дорофееву.
Кстати, на одном из видео, которое опубликовала артистка, когда поздравляла бойфренда с днем рождения, она засветила кольцо на безымянном пальце правой руки. Что интересно, недавно в СМИ появилась информация, что якобы пара женится. Надя отреагировала на слухи о свадьбе и прокомментировала, действительно ли это так.
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