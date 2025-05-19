Надя Дорофеева нежно поздравила Позитива с 36-летием и насмешила их "дурацкими" архивными фото

Надя Дорофеева и Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева нежно поздравила с днем рождения исполнителя Позитива, с которым раньше выступала в дуэте "Время и Стекло".

Артисту 19 мая исполняется уже 36 лет. Позитива публично с днем рождения поздравила его бывшая коллега Надя Дорофеева. Артистка отметила, что в этом году подготовилась. Если же, как правило, именно Позитив поздравляет ее с днем рождения "дурацкими" архивными фото, то теперь она это сделает.

Надя Дорофеева и Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

В частности, певица опубликовала немало фотографий с Позитивом. Кадры были сделаны в разные времена их карьеры, так что можно заметить, как артисты с годами очень сильно изменились.

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Надя Дорофеева и Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Лешь (Алексей – настоящее имя Позитива), каждый год в мой день рождения ты поздравляешь меня глупыми архивными фото, на этот раз я подготовилась лучше. Поздравляю тебя с твоим днем и желаю, чтобы наконец мы прекратили петь "Дим", потому что я уже не могу", - отметила артистка.

Надя Дорофеева и Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Позитив уже отреагировал на поздравления от Нади Дорофеевой. Артист коротко на английском языке отметил, что "метко" сказано.

Надя Дорофеева и Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару поздравляла с днем рождения мужа. Также артистка делилась их ранее невиданными фотографиями.