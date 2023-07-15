Надя Дорофеева объяснила, почему Миша Кацурин появился на их свадьбе в кедах и кепке

Первоначально планировалось, что у жениха будет другой образ.

Певица Надя Дорофеева поделилась подробностями своей тайной свадьбы с ресторатором Мишей Кацуриным.

После того, как молодожены поделились первыми фотографиями из церемонии, в Сети начали активно обсуждать их свадебные образы. И, если платье и особенная фата Нади вызывали восхищение у фанов, то вот лук Миши жестко раскритиковали.

На церемонии Кацурин появился в пиджаке от известного бренда Maison Margiela, брюках свободного кроя и белой рубашке. А свой образ жених дополнил кедами и кепкой, которую ему подарила возлюбленная. Именно за обувь и аксессуары ресторатора вызвали столь бурные споры в Сети.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/thecoat_official

Впрочем, как рассказала Дорофеева изданию Vogue, образ Миши должен быть совсем другим. Лишь за два дня до свадьбы пара решила кардинально сменить наряд жениха.

"Для Миши мы сшили костюм, который так и не использовали. Потому что это было совсем не его. А хотелось, чтобы Миша выглядел как Миша. За два дня до церемонии вместе с Таней Немченко подобрали этот образ", — рассказала певица.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Также исполнительница поделилась своими эмоциями после праздничной церемонии. Это радостное мгновение с супругами разделили только самые родные и друзья.

"Церемония для меня — самый главный элемент свадьбы, это о любви, эмоциях, чувствах. И она получилась эмоционально-мощной. Церемониймейстером была моя подруга Лера Бородина, которая сильно волновалась, но именно благодаря этой искренности, это и было так чувственно и мощно. Было единение", — поделилась Надя.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин сыграли свадьбу

Ранее певец Владимир Дантес признался, получил ли от бывшей жены приглашение на свадебную церемонию.

Читайте также: