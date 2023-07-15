Надя Дорофеева объяснила, почему Миша Кацурин появился на их свадьбе в кедах и кепке

Первоначально планировалось, что у жениха будет другой образ.
Певица Надя Дорофеева поделилась подробностями своей тайной свадьбы с ресторатором Мишей Кацуриным.
После того, как молодожены поделились первыми фотографиями из церемонии, в Сети начали активно обсуждать их свадебные образы. И, если платье и особенная фата Нади вызывали восхищение у фанов, то вот лук Миши жестко раскритиковали.
На церемонии Кацурин появился в пиджаке от известного бренда Maison Margiela, брюках свободного кроя и белой рубашке. А свой образ жених дополнил кедами и кепкой, которую ему подарила возлюбленная. Именно за обувь и аксессуары ресторатора вызвали столь бурные споры в Сети.
Впрочем, как рассказала Дорофеева изданию Vogue, образ Миши должен быть совсем другим. Лишь за два дня до свадьбы пара решила кардинально сменить наряд жениха.
"Для Миши мы сшили костюм, который так и не использовали. Потому что это было совсем не его. А хотелось, чтобы Миша выглядел как Миша. За два дня до церемонии вместе с Таней Немченко подобрали этот образ", — рассказала певица.
Также исполнительница поделилась своими эмоциями после праздничной церемонии. Это радостное мгновение с супругами разделили только самые родные и друзья.
"Церемония для меня — самый главный элемент свадьбы, это о любви, эмоциях, чувствах. И она получилась эмоционально-мощной. Церемониймейстером была моя подруга Лера Бородина, которая сильно волновалась, но именно благодаря этой искренности, это и было так чувственно и мощно. Было единение", — поделилась Надя.
Ранее певец Владимир Дантес признался, получил ли от бывшей жены приглашение на свадебную церемонию.
Читайте также: