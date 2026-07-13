Надя Дорофеева очаровала пляжными фото в бикини и показала романтический отдых с Кацуриным

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева отправилась в Одессу, где не только дала концерт, но и устроила себе насыщенный день, поделившись атмосферными снимками отдыха и новым сценическим образом.

Артистка показала, как проводит время у моря, опубликовав серию фотографий в своём Instagram. На фото Дорофеева позировала в чёрном бикини, а также продемонстрировала эффектный концертный наряд с ультракороткой юбкой. Не обошлось и без романтических моментов. Певица прогулялась по городу вместе со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным. В то же время день оказался эмоциональным, ведь отдых прервали воздушные тревоги.

«Одесса, ты — любовь», — лаконично подписала знаменитость свой пост.

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Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонники сразу отреагировали на новую подборку фотографий артистки, засыпав её комплиментами и пожеланиями скорейшего возвращения мирных и безопасных дней для города.

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, недавно Надя Дорофеева напугала поклонников фотографией, на которой она была под капельницей.

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