Надя Дорофеева ошеломила суммой, которую потратит на свое шоу во Дворце Спорта

Украинская певица Надя Дорофеева рассекретила стоимость организации своего первого сольного Дворца Спорта в Киеве.

Поскольку артистка еще в процессе подготовки масштабного концерта, точную сумму она не назвала. Однако заверила, что стоимость ее шоу уже достигает нескольких миллионов гривен. В то же время Надя призналась, что выкладывается на максимум, ведь у ее фанатов есть определенные ожидания от нее как поп-певицы. В результате она тщательно продумывает каждую деталь своего будущего выступления.

"Это действительно дорогая история. Там действительно суммы в миллионах. Но знаете, что самое сложное и больше всего раздражает? То, что когда ты артист, ты должен тратить в триста раз больше денег, чем когда ты, например, андреграунд-артист. Потому что от тебя не ожидают невероятных костюмов. Потому что если придут и не увидят чего-нибудь яркого и дорогого на сцене, то скажут "ай, что-то скатилась" или не постаралась", — рассказала Дорофеева в программе "Ранок у великому місті".

Надя Дорофеева с командой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, уже 22 ноября в 19:00 певица Надя Дорофеева соберет свой первый сольный Дворец Спорта и зажжет с шоу HEARTBEAT. Во время новой концертной программы звезда исполнит хиты с нового альбома и соберет деньги для ВСУ. Более того, в течение вечера артистка обещает порадовать фанатов звездными сюрпризами, среди которых – выступление с блогером Мишей Лебигой и их нашумевшим хитом и другими секретными гостями.

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