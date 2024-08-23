Надя Дорофеева осуществит мечту дочери героя: какой будет премьера проекта "Ближче до зірок" на ТЕТ

Новый сезон проекта "Ближче до зірок" возвращается на телеэкраны.

Уже в это воскресенье, 25 августа в 9:00 на телеканале ТЕТ можно будет увидеть премьеру шоу о жизни знаменитостей. Его неизменные ведущие Никита Добрынин и Натали Солоник будут ждать зрителей, чтобы поделиться актуальными новостями, удивить эксклюзивными интервью и, конечно же, открыть новые лица.

Новый сезон "Ближче до зірок"

С этого воскресенья и еженедельно страна будет просыпаться со звездными эксклюзивами. Так, первой героиней станет Джамала. Она без украшений расскажет о многодетном материнстве, выступлении на Олимпиаде-2024 в Париже и осеннем туре по городам Украины, в котором впервые с начала полномасштабного вторжения соберет "своих". Артистка всегда была откровенна со своей аудиторией, а в это воскресенье на ТЕТ станет еще ближе.

Команда программы успела также встретиться с хитмейкером Надеждой Дорофеевой. Певица присоединилась к благотворительному проекту "Здійсни мрію" от 1+1 media и воплотила желание дочери погибшего героя – 11-летней Амалии. С помощью менторки Натальи Островской девочка познакомилась не только с любимой певицей, но и попала на сцену во время ее сольного концерта. Реализация этой мечты не оставит вас безразличными и наполнит сердца теплом. В то время как эксклюзивный репортаж из-за кулис специального выпуска нового "Вечернего Квартала" ко Дню Независимости Украины придаст позитив и зарядит настроением на весь день.

Новый сезон "Ближче до зірок"

С 25 августа открывайте новые страницы жизни любимых знаменитостей с ведущими Никитой Добрыниным и Натальей Солоник. Еженедельно просыпайтесь с проектом "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ.

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