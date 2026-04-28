Надя Дорофеева отдала свой Instagram незнакомцу: кто теперь говорит от ее имени

Надя Дорофеева и Air Hooligan / © instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева присоединилась к сбору UNITED24 «Защита неба» и передала свой Instagram пилоту Воздушных сил, чтобы привлечь внимание к ПВО и поддержке армии.

Артистка запустила новый этап в рамках собственной социальной инициативы «Передаю слово». Доступ к ее странице получил боевой летчик с позывным Air Hooligan. На один день он стал голосом ее 5-миллионной аудитории в Instagram. Пилот показал реалии службы без прикрас. Рассказал о подготовке к вылетам и ежедневной ответственности. А также поделился личными мыслями о войне и небе, которое он защищает.

Надя Дорофеева и Air Hooligan / © instagram.com/nadyadorofeeva

Инициатива стала частью большого сбора UNITED24, направленного на усиление украинской противовоздушной обороны. Кампания «Защита неба» уже помогает закупать необходимые системы, которые ежедневно спасают жизни. И в то же время такие проекты позволяют показать войну через личные истории тех, кто стоит на передовой.

С 2022 года россия выпустила по гражданским в Украине более 97 000 дронов и 13 800 ракет. И несмотря на это жизнь под украинским небом продолжается — люди живут, творят, любят, держатся и не теряют надежды.

Напомним, недавно украинская певица Настя Семчук оказалась в эпицентре взрыва «Шахеда» в Киеве.

