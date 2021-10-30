Надя Дорофеева откровенно призналась, что комплексовала из-за маленького бюста

Она считала, что у артисток должна быть пышная грудь.

Украинская певица Надя Дорофеева решила откровенно рассказать о своих комплексах.

Да, артистка снялась для ноябрьского выпуска VOGUE Украина. В интервью известному глянцу звезда призналась, что когда была участницей группы "Время и Стекло", постоянно носила мешковатую одежду.

Все это потому, чтобы скрыть свою худобу, в частности, маленький бюст.

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"Я специально одевала что-то объемное, чтобы скрыть субтильный верх. Я думала, что у исполнительницы поп-музыки должна быть пышная грудь. Все время стеснялась. Боже, это так бессмысленно!" – поделилась звезда.

Надя говорит, что только в 28 лет поняла, что ей нечего стесняться. У нее красивая грудь, хоть и не большая. Артистка говорит, что нужно принимать себя.

"Стыдишься своей худощавости? Не надо! Носи модные пиджаки! Посмотри, как одевается Юля Пелипас, будь яркой и не считайся, что кто-то подумает о тебе", — добавила знаменитость.

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