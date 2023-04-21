Надя Дорофеева отмечает 33-летие: артистка показала, как утром ее поздравил возлюбленный Кацурин

Артистка также похвасталась драгоценным подарком от бойфренда.
Сегодня, 21 апреля, день рождения отмечает украинская певица Надя Дорофеева.
Звезде исполняется 33 года. С самого утра Надя получает поздравления от близких и друзей. Конечно, одним из первых возлюбленную поздравил бойфренд, ресторатор и музыкант Миша Кацурин.
На странице в Instagram певица показала, как началось ее утро. Избранник артистки, пока она спала, купил для нее огромный букет цветов и подарил прямо в постели. "Цветочек родился", — подписал фото с Надей Миша.
Также Надя не стала мучить фанатов и показала, что ей Кацурин презентовал. На фотографии, которой Надя поделилась в фотоблоге, изображена красная коробочка бордового цвета от модного ювелирного бренда Cartier. Впрочем, что же в ней лежало, Дорофеева оставила в тайне.
Напомним, не так давно в Сети стали распространяться слухи, что якобы Надя Дорофеева и Миша Кацурин планируют пожениться. По крайней мере, на эту мысль фанатов натолкнуло фото, где у певицы на безымянном пальце виднеется кольцо.
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