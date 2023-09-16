Надя Дорофеева отменила концерт в Вене за считанные часы до начала: "Такое в моей карьере впервые"

артистка объяснила, почему была вынуждена пойти на такой шаг.

Тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева отменила свой сольный концерт в Вене просто за несколько часов до начала.

Срочной новостью об изменении планов артистка поделилась с фанами в Instagrm-stories. С грустью Надя сообщила, что была вынуждена принять такое решение по техническим обстоятельствам.

Как объяснила Дорофеева, причиной срыва явилась неподготовленность организаторов. По словам певицы, когда она приехала на концертную площадку, там не оказалось ни микрофонов, ни кабелей для аппаратуры.

"Сейчас нахожусь на сцене. Сегодня должен был состояться мой концерт в Вене. Мы приехали на площадку, а у нас полностью не выполнен технический райдер. Это значит, что мы просто не должны звучать. Даже микрофонов моих нет, кабелей нет, которыми мы можем все подключить. Такое в моей карьере, к сожалению, впервые. Концерт технически просто не может состояться", — посетовала Надя.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица вместе со своей командой пытается разрешить ситуацию с организаторами и пообещала позже сообщить фанам все подробности.

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