Надя Дорофеева ответила, как решилась развестись и закрутить новый роман

Певица и тренер шоу "Голос країни-12" Надя Дорофеева прокомментировала личную жизнь.

Исполнительница Надя Дорофеева решила искренне пообщаться с поклонниками.

В частности, в Instagram-stories у звезды начали интересоваться подробностями личной жизни. У певицы спросили, как она решилась на такие кардинальные изменения в личной жизни: расстаться с певцом Владимиром Дантесом и закурить роман с ресторатором Мишей Кацуриным.

Надя откровенно призналась, что она сделала самое сложное – прислушивалась к внутреннему голосу и своим чувствам.

"Поговорила с собой откровенно. Иногда – это сложнее всего", — поделилась Дорофеева с поклонниками.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фанаты, в свою очередь, отметили, что после кардинальных перемен Надя стала еще искренней.

"Потому что по-другому больше не могла", – ответила артистка.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее другая артистка TAYANNA тоже поделилась личным. Знаменитость развелась со своим бойфрендом и призналась, как переживает разрыв.

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