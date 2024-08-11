Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Надя Дорофеева ответила на обвинение в плагиате образа известной певицы

Надя Дорофеева ответила на обвинение в плагиате образа известной певицы

Надя Дорофеева ответила на обвинение в плагиате образа известной певицы

Надя Дорофеева

Пользователи заметили сходство фото артистки со снимком звезды Голливуда.

Украинскую певицу недавно Надю Дорофееву, которая недавно попала в больницу, неожиданно заподозрили в плагиате образа известной американской певицы Арианы Гранде.

В частности, речь идет о снимке артистки, где она изображена в маске с ушками. Кстати, черно-белое фото певица использовала для обложки на трек "Нітрогліцерин". Пользователи обратили внимание, что у Арианы Гренде есть снимок в похожем образе, который она сделала в 2016 году, и заподозрили плагиат.

Команда Нади Дорофеевой в комментарии для "Музваря" опровергла все обвинения. Менеджмент звезды заявил, что действительно определенное сходство есть, однако это просто совпадение, ведь певица делает уникальный контент.

Ариана Гранде, Надя Дорофеева / ©
Ариана Гранде, Надя Дорофеева

"Это действительно совпадение. На первый взгляд, есть определенное сходство между этими фотографиями, которое проявляется в подобном ракурсе и черно-белой обработке. Однако хотим подчеркнуть, что команда DOROFEEVA всегда работает над созданием уникального контента, отражающего собственный стиль и видение артистки", – говорится в сообщении команды певицы.

Также в Нади Дорофеевой подчеркнули, что в последнее время звезда в своих образах часто использует вещи с немалыми ушками, что уже стало своеобразной изюминкой. В обложке к треку "Нітрогліцерин" они тоже присутствуют.

Концерт Нади Дорофеевой / ©
Концерт Нади Дорофеевой

"Тем более, что тема ушек — уже визитная карточка сценического образа артистки, которые трансформируются с каждым периодом творчества. Сначала их можно было увидеть в клипе "На самоті", позже — во время концертных выступлений, в клипе "Хай пишуть", на афишах осеннего тура и "Дворца спорта" и теперь на обложке трека "Нітрогліцерин", — сообщили в команде артистки.

Напомним, Надя Дорофеева недавно выпустила новый трек "Нітрогліцерин". Вместе с выходом песни певица поделилась своим важным достижением.

Читайте также:

Первоапрельская шутка Нади Дорофеевой переросла в неожиданный дуэт - ЖВЛ представляет

Первоапрельская шутка Нади Дорофеевой переросла в неожиданный дуэт - ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация