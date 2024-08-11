Надя Дорофеева ответила на обвинение в плагиате образа известной певицы

Украинскую певицу недавно Надю Дорофееву, которая недавно попала в больницу, неожиданно заподозрили в плагиате образа известной американской певицы Арианы Гранде.

В частности, речь идет о снимке артистки, где она изображена в маске с ушками. Кстати, черно-белое фото певица использовала для обложки на трек "Нітрогліцерин". Пользователи обратили внимание, что у Арианы Гренде есть снимок в похожем образе, который она сделала в 2016 году, и заподозрили плагиат.

Команда Нади Дорофеевой в комментарии для "Музваря" опровергла все обвинения. Менеджмент звезды заявил, что действительно определенное сходство есть, однако это просто совпадение, ведь певица делает уникальный контент.

Ариана Гранде, Надя Дорофеева

"Это действительно совпадение. На первый взгляд, есть определенное сходство между этими фотографиями, которое проявляется в подобном ракурсе и черно-белой обработке. Однако хотим подчеркнуть, что команда DOROFEEVA всегда работает над созданием уникального контента, отражающего собственный стиль и видение артистки", – говорится в сообщении команды певицы.

Также в Нади Дорофеевой подчеркнули, что в последнее время звезда в своих образах часто использует вещи с немалыми ушками, что уже стало своеобразной изюминкой. В обложке к треку "Нітрогліцерин" они тоже присутствуют.

Концерт Нади Дорофеевой

"Тем более, что тема ушек — уже визитная карточка сценического образа артистки, которые трансформируются с каждым периодом творчества. Сначала их можно было увидеть в клипе "На самоті", позже — во время концертных выступлений, в клипе "Хай пишуть", на афишах осеннего тура и "Дворца спорта" и теперь на обложке трека "Нітрогліцерин", — сообщили в команде артистки.

Напомним, Надя Дорофеева недавно выпустила новый трек "Нітрогліцерин". Вместе с выходом песни певица поделилась своим важным достижением.

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