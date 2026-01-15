Надя Дорофеева перевела хит "Имя 505" группы "Время и Стекло" на украинский: как теперь звучит песня

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева перепела хит группы "Время и Стекло" и представила украиноязычную версию песни "Имя 505".

Идея принадлежала не исполнительнице. Ремикс на композицию решил сделать молодой украинский музыкант Elysees. Между тем Надя Дорофеева решила поддержать новые имена в музыкальной индустрии и откликнулась на идею артиста. Певица честно признается, что у нее вообще не было в планах делать перевод. Однако когда услышала демоверсию от Elysees, то сразу поняла, что композиция стоит того, чтобы ее послушали тысячи.

"Даже подумать не могла, что вы когда-то снова услышите от меня этот хит. Пока молодой украинский электронный музыкант Elysees не прислал мне демо ремикса на всем известный трек "505". Когда я услышала эту версию, то поняла, что это звучит как давно знакомая всем история, но с новым дыханием", - комментирует артистка.

В ремиксе "505" соединили элементы трэпа, рэпа и бразилиан-фонка. Получился клубный трек с современным звучанием и атмосферой вечеринки 2000-2010-х. Неизменным остался хуковый вокал Нади Дорофеевой, благодаря которому слушатели узнают любимый хит с первой секунды.

"Время и Стекло" - это культовый этап для нашей украинской поп-культуры. И это была одна из самых взрывных песен именно в моем подростковом возрасте. Поэтому я был рад работать вместе с Надей и тому, что мы сделали такую крутую версию песни. Моя идея была в том, чтобы ремикс не звучал как просто "измененная аранжировка", а как новая жизнь хита", - делится Elysees.

Отметим, "Имя 505" - самая узнаваемая песня группы "Время и Стекло". В 2015 году клип на нее стал самым популярным видео на YouTube в Украине, с тех пор собрал более 276 млн просмотров.

Напомним, Надя Дорофеева ранее интриговала переводом известного хита группы "Время и Стекло". Наконец, артистка таки представила украиноязычную версию песни "Имя 505".