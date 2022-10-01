Надя Дорофеева поделилась грустным селфи: "Не успеваю прийти в себя среди всех новостей"

Певица и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева, как и все украинцы, очень эмоционально переживает события последних дней в Украине.

На странице в Instagram Надя Дорофеева запостила селфи, где изображена с грустным лицом и поделилась своими переживаниями.

Артистка призналась, что испытывает опустошение и отчаяние. На днях в сторис своего фотоблога Дорофеева сделала опрос и получила сотни таких же "сложных сообщений".

"Не успеваю прийти в себя среди всех новостей. Сердце разрывается от жестокости врага. Чувство опустошения и отчаяния. Сделала вчера опрос в сторис — и получила сотни таких же "тяжелых" сообщений. Друзья, давайте держаться вместе", — призвала Надя.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В свою очередь, она поделилась, что ее спасает от дурных мыслей. Для Дорофеевой, это, в первую очередь, музыка:

"Я лечусь музыкой. Она помогает мне хоть на время "взлететь". Думаю, творчество всем в состоянии хоть немного помочь. Фильм, рисование, стихи, танцы. Помогайте сами себе. Кроме нас этого никто не сделает", — отметила артистка.

Напомним, что уже в это воскресенье, 2 октября, на телеканале ТЕТ в 21:00 состоится возвращение самого масштабного музыкального проекта "Голос країни-12", трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. В креслах судей зрители увидят Надю Дорофееву, Олю Полякову и Потапа, а также команду тренеров "Второго шанса" – Андрея Мацолы и Александры Зарицкой.

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