Надя Дорофеева поделилась, как переживает полный блекаут: "В душ я не хожу"

Исполнительница Надя Дорофеева рассказала, как переживает блекаут в Украине, с которым пришлось столкнуться нашей стране в результате вражеских обстрелов.

Певица призналась, что из-за отсутствия света и воды она тоже испытала определенные трудности,

"Я в шоке от наших людей, это первое, что хочется говорить все это время. То, как люди реагируют – они улыбаются, поддерживают друг друга – я чувствую то же самое. Когда выключили свет и не было совсем связи, я была в Так я чувствовала себя спокойнее, потому что я знала, что я в укрытии", — рассказала Надя в эфире "Единых новостей".

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Звезда также рассказала о том, что до сих пор у нее нет горячей воды, поэтому элементарно нормально принять душ возможности нет. Впрочем, старается не жаловаться и держаться в хорошем настроении.

"У меня до сих пор нет горячей воды, поэтому в душ я не хожу. Я, как все украинцы сейчас, и не жалуюсь из-за этого. Я воспринимаю это с юмором. Да, я как-то это делаю, но чтобы нормально сходить в душ, такого не было.Также сложно было, когда исчезла связь, потому что хотелось написать всем своим близким, сказать, что у меня все хорошо и спросить, как они", — рассказала Дорофеева.

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