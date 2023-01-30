Надя Дорофеева поделилась щемящими комментариями от поклонников под новой песней: "До слез"

Певица Надя Дорофеева, недавно выпустившая эмоциональный трек "Вотсап", показала, что ей пишут в комментариях под клипом.

Артистка была очень тронута тем, что песня отозвалась у многих слушателей. Впрочем, она не ожидала, что получит в ответ столько щемящих историй от женщин, которые сейчас ждут с фронта своих мужей и сыновей. Так что на этот раз в своем Instagram Дорофеева поделилась комментариями, которые коснулись ее глубины души.

"Обычно я ущу какие-то смешные комментарии, но прочитав все ваши слова под видео — защемило сердце. Эта песня тем, кто ждет... Эта песня тем, кто ужасно скучает", — написала исполнительница.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В комментариях десятки женщин написали Наде, что эта песня вызвала очень сильные эмоции и довела многих из них до слез. Ибо, к сожалению, сегодня тысячи женщин, как и в песне певицы, проводят дни в ожидании заветного сообщения от своего защитника.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ну а кто-то из комментаторов передал мнения абсолютно каждого украинца: "Фейстайм, алло! Путин — х*йло".

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя рассказала, что для съемок клипа на песню "Вотсап" буквально через месяц овладела игрой на барабанах, ведь в видео певица предстала в образе драмерки. По мнению режиссера клипа Инди Хайта, этот инструмент очень хорошо передал эмоции песни.

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