Надя Дорофеева подогрела внимание фанатов фото в полупрозрачной майке без нижнего белья

Украинская певица Надя Дорофеева увлекла поклонников новыми фотографиями в Instagram.

Знаменитость взбудоражила воображение пользователей Сети летними кадрами в освежающем образе. На фото Дорофеева позировала в черных брюках, белой майке и рубашке.

В свой привычный кэжуал-образ исполнительница добавила немного пикантности, а именно не стала одевать нижнее белье. Поэтому из-за тонкой полупрозрачной ткани фаны могли увидеть грудь звезды.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Неужели лето", — лаконично подписала фотографии Надя.

В комментариях под публикацией фаны певица выразили ей свое восхищение и наделали комплиментов: "Какой хороший", "Просто пожар", "Ты — огонь", "Ух, какая невероятная".

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что недавно Дорофеева удивила Сеть фото топлесс. Таким образом, звезда хотела привлечь внимание подписчиков к очень важной проблеме.

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