Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Надя Дорофеева подогрела внимание фанатов фото в полупрозрачной майке без нижнего белья

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
507
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Надя Дорофеева подогрела внимание фанатов фото в полупрозрачной майке без нижнего белья

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Звезда радуется приходу лета.

Украинская певица Надя Дорофеева увлекла поклонников новыми фотографиями в Instagram.

Знаменитость взбудоражила воображение пользователей Сети летними кадрами в освежающем образе. На фото Дорофеева позировала в черных брюках, белой майке и рубашке.

В свой привычный кэжуал-образ исполнительница добавила немного пикантности, а именно не стала одевать нижнее белье. Поэтому из-за тонкой полупрозрачной ткани фаны могли увидеть грудь звезды.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Неужели лето", — лаконично подписала фотографии Надя.

В комментариях под публикацией фаны певица выразили ей свое восхищение и наделали комплиментов: "Какой хороший", "Просто пожар", "Ты — огонь", "Ух, какая невероятная".

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что недавно Дорофеева удивила Сеть фото топлесс. Таким образом, звезда хотела привлечь внимание подписчиков к очень важной проблеме.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
507
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация