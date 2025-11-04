- Дата публикации
Надя Дорофеева похвасталась неожиданным подарком от Андрея Беднякова: "Сны сбываются"
Артистка также удивила предысторией, как получила такой презент от шоумена.
Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась неожиданным подарком от ведущего Андрея Беднякова.
Оказывается, этот презент артистка получила совершенно случайно. Одна из мастериц, которая изготовляет броши, рассказала в соцсети Threads свой сон. Ей приснилось, что Андрей Бедняков приобрел у нее изделие, которое потом подарил Наде Дорофеевой. Артистка приняла презент и стала обладательницей броши в виде пчелки.
"Кому-то снятся лимоны, а мне знаете что? Что Андрей Бедняков купил у меня брошь для Нади Дорофеевой на подарок, а потом еще и отзыв прислал с видео, как она едет в Запорожье, и у нее на одежде висит моя брошь "Пчелка", - поделилась мастерица.
Андрей Бедняков наткнулся на этот пост. Шоумен не обошел его вниманием. Он связался с мастерицей и, очевидно, приобрел брошь. Более того, ведущий уже даже подарил ее Наде Дорофеевой. Артистка показала фото, где на ее жакете виднеется брошь в виде пчелки.
"Однажды я увидела, что девочке приснилось, как Андрей Бедняков дарит мне ее брошь. Так вот, сны сбываются. Она у меня", - поделилась артистка.
Напомним, Андрей Бедняков много лет был ведущим тревел-шоу "Орел и Решка". Недавно шоумен раскрыл всю правду о проекте. Он признался, был ли на шоу сценарий и как на самом деле работает "золотая карточка".