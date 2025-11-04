Надя Дорофеева похвасталась неожиданным подарком от Андрея Беднякова: "Сны сбываются"

Надя Дорофеева и Андрей Бедняков

Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась неожиданным подарком от ведущего Андрея Беднякова.

Оказывается, этот презент артистка получила совершенно случайно. Одна из мастериц, которая изготовляет броши, рассказала в соцсети Threads свой сон. Ей приснилось, что Андрей Бедняков приобрел у нее изделие, которое потом подарил Наде Дорофеевой. Артистка приняла презент и стала обладательницей броши в виде пчелки.

"Кому-то снятся лимоны, а мне знаете что? Что Андрей Бедняков купил у меня брошь для Нади Дорофеевой на подарок, а потом еще и отзыв прислал с видео, как она едет в Запорожье, и у нее на одежде висит моя брошь "Пчелка", - поделилась мастерица.

Мастерица рассказала о своем необычном сне

Андрей Бедняков наткнулся на этот пост. Шоумен не обошел его вниманием. Он связался с мастерицей и, очевидно, приобрел брошь. Более того, ведущий уже даже подарил ее Наде Дорофеевой. Артистка показала фото, где на ее жакете виднеется брошь в виде пчелки.

"Однажды я увидела, что девочке приснилось, как Андрей Бедняков дарит мне ее брошь. Так вот, сны сбываются. Она у меня", - поделилась артистка.

Надя Дорофеева с подарком от Андрея Беднякова

