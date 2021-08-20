Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в купальнике, который едва прикрыл грудь

Артистка поделилась откровенными фотографиями.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно топлес позировала перед окном и засветила грудь, однозначно любит хвастаться своей стройной фигурой.

Так, исполнительница поделилась новыми фотографиями, на которых она изображена в откровенном наряде. Кадры были сделаны в Турции, где она отдыхала со своим мужем Владимиром Дантесом.

Надя Дорофеева в купальнике / instagram.com/nadyadorofeeva

На снимках Надя позирует перед камерой в белой панаме и желтом купальнике, который едва прикрыл грудь исполнительницы. Также певица продемонстрировала свои длинные ножки, подтянутый пресс и аппетитные ягодицы.

Надя Дорофеева в бикини / instagram.com/nadyadorofeeva

"Эти дни так быстро пролетели. Все-таки важно получать удовольствие от каждого момента. На этот раз я даже радовалась, что могла спокойно просыпаться утром. Радовалась утреннему кофе возле моря, и конечно я влюбилась в само море, в котором нет медуз. А еще я стала немного меньше бояться рыб ", — поделилась своими впечатлениями от отпуска Надя.

Отметим, что недавно Дорофеева вместе со своим мужем Дантесом поехали отдыхать в Кемер, Турция. Там они арендовали очень хорошую виллу, в которой проживали только вдвоем.

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