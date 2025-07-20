Надя Дорофеева показала фото с Усиком после блестящего боя и поделилась впечатлениями от встречи

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева встретилась с боксером Александром Усиком и поделилась эмоциями.

Так, исполнительница вместе с легендарным спортсменом прибыла в Лондон накануне его боя с Дюбуа. У Нади была ответственная миссия - принять участие в благотворительном мероприятии, организованном фондом спортсмена, и выступить на сцене огромной арены "Уэмбли" перед тысячами фанов в ожидании боя.

За кулисами Дорофеева не упустила возможности сделать милое фото с Усиком. Им она поделилась в Instagram и вызвала фурор в Сети. Звезда говорит, что атмосфера на арене царила чрезвычайная и сейчас она абсолютно счастлива и полна гордости за своего земляка Александра.

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Надя Дорофеева с Александром Усиком / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Друзья, я бы и хотела передать вам атмосферу вчерашнего дня, но это просто невозможно. Александр, спасибо за победу! Бесконечно гордимся. Просто лучший!!! Невероятный день. Исторический момент. Двое крымчан на "Уэмбли", — с восторгом написала певица.

В комментариях на выступление возлюбленной перед боем Усика отреагировал и муж Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин со словами: "Самый прекрасный гимн в самом прекрасном исполнении самой прекрасной женщины".

Напомним, поединок между Усиком и Дюбуа состоялся в рамках защиты титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA. Усик победил техническим нокаутом, еще раз продемонстрировав свое мастерство. Поддержать украинца в исторический момент пришли еще несколько звезд из Украины — смотрите по ссылке, кто это был.