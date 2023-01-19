Надя Дорофеева показала, где они живут с Кацуриным и как дома писали дуэтную песню "Щоб не було"

Украинская певица Надя Дорофеева поблагодарила поклонников за их интерес к совместной работе с возлюбленным, музыкантом и ресторатором Мишей Кацуриным.

Как рассказала исполнительница, их с Кацуриным дуэтный трек "Щоб не було" собрал пять миллионов просмотров на YouTube. По этому случаю Дорофеева поделилась эксклюзивными видео из домашнего архива, на которых Надя показала, как они вместе с Мишей писали свой хит.

На видео видно частично квартиру, в которой живут Надя и Миша. Видна спальня влюбленных, в которой они обустроили мини-студию.

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Кроме того, Дорофеева поделилась фрагментом со съемочной площадки Lyric Video на трек "Щоб не було".

Напомним, что на днях экс-муж Нади Дорофеевой, шоумен Владимир Дантес сообщил, что они официально развелись. Также бывший избранник артистки поделился, каким был их последний разговор.

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