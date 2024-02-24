Надя Дорофеева показала, как ее за два года изменила война: "Жизнь поделилась на до и после"

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как ее за два года изменила полномасштабная война в Украине.

В своем Instagram знаменитость опубликовала две фотографии. Первое фото было сделано в первые дни российского вторжения. Надя Дорофеева тогда ехала в машине из Киева в безопасное место. Исполнительница поделилась, что была очень растерянной и не знала, что будет дальше и что ей делать.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"24.02.22 навсегда стало пределом для всех нас, который разделил жизнь на "до" и "после". Между этими фото расстояние в два года. На первом – начинается моя самая страшная в жизни дорога, дорога в неизвестное", — поделилась артистка.

Второй снимок был сделан недавно. Исполнительница отметила, что сейчас она уже не растеряна и знает, что делать.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"На втором – я чувствую, что я на своем пути и я дома. И это самое ценное чувство… Спасибо нашим защитникам и защитницам за то, что у нас есть дом. Вечное уважение павшим героям!" – высказалась Дорофеева.

Напомним, ранее редакция ТСН.ua писала о том, как для знаменитостей началась полномасштабная война. Звезды поделились воспоминаниями о 24 февраля 2022 – день, который навсегда изменил жизнь каждого украинца.

Читайте также: