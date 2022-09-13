Надя Дорофеева показала, как мило проводит время с детьми Миши Кацурина

Тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин больше не скрывают свои отношения от публики и все больше делятся кадрами из личной жизни. Пара проводит время не только вдвоем, но и с маленькими детьми бизнесмена от брака с Дашей Кацуриной.

В своих сторис в Instagram Дорофеева поделилась милым видео, на котором Миша играл вместе со своим годовалым сыном Иваном. Мальчик сидел на руках у отца и играл с пустышкой.

Сторис Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вместе и бойфрендом и его малышом Дорофеева отправилась в одно из столичных заведений.

"Какие красивые люди", — подписала трогательные кадры исполнительница.

Напомним, что Надя Дорофеева недавно впервые откровенно рассказала о своем разводе с певцом Владимиром Дантесом и новых отношениях с Мишей Кацурины. Также на днях влюбленные поделились нежным видео друг с другом во время поездки на авто.

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