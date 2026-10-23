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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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148
Время на прочтение
1 мин

Надя Дорофеева показала, как проводит время с сыном Кацурина от первого брака, и порадовала шуткой

Певица показала, как провела время с младшим сыном мужчины и порадовала сеть забавным комментарием.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Надя Дорофеева

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева залюбовала забавным фото сына своего мужа, ресторатора Миши Кацурина, и рассказала об их совместной тренировке.

Артистка проводит время с детьми возлюбленного от предыдущего брака — дочерью Сашей и сыном Иваном. На этот раз с Надеждой играл мальчик. Она сделала его фото во время спортивного занятия. Правда, Ваня решил не торопиться с активностью. В перерыве между упражнениями мальчик удобно устроился на скамейке. А певица не удержалась от забавного комментария.

«А еще этот очаровательный мужчина занимался сегодня со мной спортом», — с юмором подписала фотографию Дорофеева.

Надя Дорофеева с сыном Миши Кацурина Иваном / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева с сыном Миши Кацурина Иваном / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

В свою очередь Миша Кацурин также поделился милым кадром с младшим сыном. Мальчик восхищался своим ребёнком и харизмой, а его отец охотно показывает моменты из их совместной жизни.

Сын Миши Кацурина Иван / © instagram.com/nadyadorofeeva

Сын Миши Кацурина Иван / © instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, недавно Надя Дорофеева рассказала об обнаруженной у нее опухоли в груди и сделала важное заявление.

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