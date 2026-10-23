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Надя Дорофеева показала, как проводит время с сыном Кацурина от первого брака, и порадовала шуткой
Певица показала, как провела время с младшим сыном мужчины и порадовала сеть забавным комментарием.
Певица Надя Дорофеева залюбовала забавным фото сына своего мужа, ресторатора Миши Кацурина, и рассказала об их совместной тренировке.
Артистка проводит время с детьми возлюбленного от предыдущего брака — дочерью Сашей и сыном Иваном. На этот раз с Надеждой играл мальчик. Она сделала его фото во время спортивного занятия. Правда, Ваня решил не торопиться с активностью. В перерыве между упражнениями мальчик удобно устроился на скамейке. А певица не удержалась от забавного комментария.
«А еще этот очаровательный мужчина занимался сегодня со мной спортом», — с юмором подписала фотографию Дорофеева.
В свою очередь Миша Кацурин также поделился милым кадром с младшим сыном. Мальчик восхищался своим ребёнком и харизмой, а его отец охотно показывает моменты из их совместной жизни.
Напомним, недавно Надя Дорофеева рассказала об обнаруженной у нее опухоли в груди и сделала важное заявление.