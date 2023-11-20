Надя Дорофеева показала, как с Мишей Кацуриным романтически отдыхает в Карпатах

Украинская певица Надя Дорофеева восхитила видео, на котором показала как вместе с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, проходит их общий отдых в Карпатах.

Небольшой домик, в котором поселились влюбленные, пропагандирует экологический образ жизни. Поэтому Дорофеева с Кацуриным сполна насладились природой.

Так, в своем Instagram Надя показала Мишу Кацурина, который принес дрова, чтобы наполнить жилье теплом. Вскоре пара очутилась на кровати на открытой террасе с невероятным видом на заснеженные горы. К тому же они устроили чайную церемонию.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Также Надя со своим мужем провели много времени на свежем воздухе. На одном из видео певица поделилась с поклонниками, как Миша гладит кошку. В то же время артистка запостила фото с овцами, которых очень часто можно встретить на территории комплекса для отдыха.

Кроме того, Надя Дорофеева даже во время такой романтической поездки не смогла забыть о работе. Очевидно, у артистки появилось вдохновение для записи нового трека, который она уже анонсировала раньше. Для этого Кацурину пришлось обустраивать временную мини-студию, чтобы записать вокал. Символично в песне говорится об их любви с Мишей, которая очень часто осуждается публикой.

Надя Дорофеева восхитила романтическими кадрами с Кацуриным с их отдыха в Карпатах

К вечеру у супругов были запланированы спа-процедуры. Они отправились к горячим чанам и не забыли о любимом чаепитии под звездами.

Тем временем утро Дорофеевой и Кацурина началось уже привычно для их фанатов. Первые часы дня они посвятили спорту. На этот раз занятия прошли на просторной террасе в домике-отеле.

Напомним, недавно украинская певица Надя Дорофеева показала, как проводит время с сыном мужа Миши Кацурина от первого брака. Двухлетний Иван сделал прическу артистке и вызвал у поклонников очень трогательные эмоции.

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