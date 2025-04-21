Надя Дорофеева показала, как в кругу мужа Кацурина и его двоих детей 35-летие отпраздновала

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/gorovaya_irina

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Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась празднованием своего дня рождения.

Сегодня, 21 апреля, исполнительница встретила свои 35 лет в кругу самых родных. В частности, за столом собрала семью — мужа Мишу Кацурина, его двоих детей от предыдущего брака, свекровь и бабушку ресторатора. Семья наслаждалась разговорами и временем с детьми в одном из киевских ресторанов. В свою очередь, заведение организовало для именинницы сюрприз и вынесло ей торт со свечой.

Надя Дорофеева отмечает 35-летие / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева отмечает 35-летие / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в кругу семьи отмечает 35-летие / © instagram.com/nadyadorofeeva

Также на серии праздничных фото, которые опубликовала Надя в Instagram, заметно и ее друзей и часть команды. Так что, вероятно, певица в день рождения посвятила время и им. А после этого пошла на прогулку по городу вдвоем с мужем. В этот момент их запечатлели со спины в милых объятиях.

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Надя Дорофеева отмечает 35-летие / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева с мужем / © instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева не стала подписывать кадры, но оставила одно красноречивое эмоджи-сердце. Между тем, в комментариях поклонники отреагировали на такой контент поздравлениями и искренними эмоциями.

Праздник у тебя, а как будто у всех нас

Очень рада, что ты проводишь свой день рождения с самыми родными для тебя людьми

В этот день погода такая солнечная, просто словно описывает тебя

Такие милые фото

Напомним, недавно Миша Кацурин показал невиданные фото с возлюбленной Надей Дорофеевой и восхитил поздравлениями в ее юбилей.