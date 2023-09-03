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Надя Дорофеева показала, как в Варшаве прогулялась по городу с дочерью Миши Кацурина

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
871
Время на прочтение
1 мин
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Надя Дорофеева показала, как в Варшаве прогулялась по городу с дочерью Миши Кацурина

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка хорошо ладит с детьми мужа от первого брака.

Тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева показала, как проводит время с дочерью своего мужа, ресторатора Миши Кацурина.

Исполнительница вместе с девочкой Александрой отправилась на прогулку по Варшаве. Кадрамы с дочерью своего любимого Надя залюбовала фанов на своей странице в Instagram.

По всей видимости, Александра нашла общий язык с новой избранницей своего отца и прекрасно проводит время с ним вместе. Надя с дочерью мужчины делали общие фото, общались и лакомились мороженым.

© instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
© instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, что сейчас дети Кацурина от экс-жены Даши Кацуриной преимущественно проживают в Польше вместе со своей мамой. Дорофеева тоже сейчас проводит много времени в Варшаве, ведь именно там проходят съемки нового сезона "Голосу країни", который уже 3 сентября выйдет на телеэкраны.

"Уже сегодня премьера европейского сезона "Голос країни", включайте "1+1 Украина" в 21.00, смотрите, заряжайтесь. Потому что эмоции – самое ценное, что есть в жизни. А пока делюсь бекстейджем этих замечательных и приятных варшавских дней", — написала в своих соцсетях Надя.

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Дата публикации
Просмотры
871
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