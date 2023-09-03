Надя Дорофеева показала, как в Варшаве прогулялась по городу с дочерью Миши Кацурина

Тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева показала, как проводит время с дочерью своего мужа, ресторатора Миши Кацурина.

Исполнительница вместе с девочкой Александрой отправилась на прогулку по Варшаве. Кадрамы с дочерью своего любимого Надя залюбовала фанов на своей странице в Instagram.

По всей видимости, Александра нашла общий язык с новой избранницей своего отца и прекрасно проводит время с ним вместе. Надя с дочерью мужчины делали общие фото, общались и лакомились мороженым.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, что сейчас дети Кацурина от экс-жены Даши Кацуриной преимущественно проживают в Польше вместе со своей мамой. Дорофеева тоже сейчас проводит много времени в Варшаве, ведь именно там проходят съемки нового сезона "Голосу країни", который уже 3 сентября выйдет на телеэкраны.

"Уже сегодня премьера европейского сезона "Голос країни", включайте "1+1 Украина" в 21.00, смотрите, заряжайтесь. Потому что эмоции – самое ценное, что есть в жизни. А пока делюсь бекстейджем этих замечательных и приятных варшавских дней", — написала в своих соцсетях Надя.

Читайте также: