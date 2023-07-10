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Надя Дорофеева показала, как весело проводит время с детьми Миши Кацурина

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1847
Время на прочтение
1 мин
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Надя Дорофеева показала, как весело проводит время с детьми Миши Кацурина

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка поиграла с детьми любимого.

Певица Надя Дорофеева показала, как проводит время с детьми своего бойфренда, ресторатора Миши Кацурина.

Похоже, исполнительница смогла найти общий язык с сыном и дочерью своего избранника от предыдущего брака. В сторис в Instagram Дорофеева показала, как они с Кацуриным играют вместе с детьми.

Да, Надя и Миша устроили для шестилетней Александры и годовалого Ивана, а также их маленькой подружки, битву подушками на кровати. Кацурин и Дорофеева не только наблюдали за игрой детей, но и сами с удовольствием присоединились к ним. Забавное видео Дорофеева подписала смеющиеся эмоджи.

© instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
© instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что на днях в Сети начали ходить слухи о бракосочетании Дорофеевой и Кацурина — пару увидели в ЦНАПе во время оформления документов. Однако позже оказалось, зачем на самом деле пара посетила госучреждение.

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Дата публикации
Просмотры
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