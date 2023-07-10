Надя Дорофеева показала, как весело проводит время с детьми Миши Кацурина

Артистка поиграла с детьми любимого.
Певица Надя Дорофеева показала, как проводит время с детьми своего бойфренда, ресторатора Миши Кацурина.
Похоже, исполнительница смогла найти общий язык с сыном и дочерью своего избранника от предыдущего брака. В сторис в Instagram Дорофеева показала, как они с Кацуриным играют вместе с детьми.
Да, Надя и Миша устроили для шестилетней Александры и годовалого Ивана, а также их маленькой подружки, битву подушками на кровати. Кацурин и Дорофеева не только наблюдали за игрой детей, но и сами с удовольствием присоединились к ним. Забавное видео Дорофеева подписала смеющиеся эмоджи.
Напомним, что на днях в Сети начали ходить слухи о бракосочетании Дорофеевой и Кацурина — пару увидели в ЦНАПе во время оформления документов. Однако позже оказалось, зачем на самом деле пара посетила госучреждение.
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