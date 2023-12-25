Надя Дорофеева показала, как встретила Рождество с мамой и бабушкой Миши Кацурина

Исполнительница показала, каким был их праздничный ужин.

Украинская певица Надя Дорофеева восхитила семейными кадрами со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным и его родными.

В частности, в Instagram-stories артистка показала, как встречала Рождество. Важный праздник Надя провела в кругу семьи. За праздничным столом собрались муж исполнительницы Миша Кацурин, его мама Ольга и бабушка.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин с семьей / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица вместе с семьей лакомилась вкусным ужином. Кстати, праздничный стол был украшен рождественскими атрибутами, в частности гуцульскими подсвечниками.

Праздничный ужин Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

После ужина все собрались перед телевизором, где смотрели праздничный проект "Різдво. Ти не один", который транслировали на телеканале "1+1 Украина". В съемках рождественского шоу участвовали и Надя Дорофеева, и Миша Кацурин.

Надя Дорофеева и бабушка Миши Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, недавно певица опубликовала атмосферный ролик, где засветила их с мужем квартиру. Кроме того, Надя Дорофеева показала, как готовила праздничный обед.

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