Надя Дорофеева показала, как встретила Рождество с мамой и бабушкой Миши Кацурина

Исполнительница показала, каким был их праздничный ужин.
Украинская певица Надя Дорофеева восхитила семейными кадрами со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным и его родными.
В частности, в Instagram-stories артистка показала, как встречала Рождество. Важный праздник Надя провела в кругу семьи. За праздничным столом собрались муж исполнительницы Миша Кацурин, его мама Ольга и бабушка.
Певица вместе с семьей лакомилась вкусным ужином. Кстати, праздничный стол был украшен рождественскими атрибутами, в частности гуцульскими подсвечниками.
После ужина все собрались перед телевизором, где смотрели праздничный проект "Різдво. Ти не один", который транслировали на телеканале "1+1 Украина". В съемках рождественского шоу участвовали и Надя Дорофеева, и Миша Кацурин.
Напомним, недавно певица опубликовала атмосферный ролик, где засветила их с мужем квартиру. Кроме того, Надя Дорофеева показала, как готовила праздничный обед.
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