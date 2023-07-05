Надя Дорофеева показала квартиру, в которой живет с Кацуриным, и как начинается их утро

Влюбленные арендуют квартиру в Киеве.
Украинская певица Надя Дорофеева решила показать поклонникам, с чего начинается ее утро.
На странице в Instagram исполнительница разместила короткие видео, на которых продемонстрировала утреннюю рутину, которую провела в квартире, арендованной с любимым, ресторатором Мишей Кацуриным в Киеве.
На видео Дорофеева делает гимнастику, после чего принимает душ и завтракает с Кацуриным. Надя показала, что ее завтрак состоит из помидор, яйца, отварного молодого картофеля и сосисок.
В свою очередь, избранник Дорофеевой Миша Кацурин также в сторис своего фотоблога показал селфи с любимой, на котором они улыбаются: "На счастливых щах", – подписал кадр Кацурин.
Напомним, на днях Надя Дорофеева записала забавное видео под свой новый трек "Кохаю, але не зовсім", где появился бойфренд артистки Миша Кацурин. Он закружил любимую в нежных объятиях.
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