Надя Дорофеева показала Мишу Кацурина в своей постели

Украинская певица, тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева не скрывает, что влюблена и очень счастлива в новых отношениях.

Артистка часто делится, как проводит время со своим новым бойфрендом Мишей Кацуриным. На этот раз в сторис своей страницы в Instagram Надя запостила короткое видео, снятое у нее дома.

В ролике Кацурин лежит на кровати и под гитару что-то поет. В частности, в песне есть слова: "Я тебя люблю":

"В моей кровати валяется какой-то бард. Помогите", — подписала видео Дорофеева.

Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин очень часто проводят время вместе. У пары много общих интересов. Они обожают вдвоем порисовать, погулять, помузыцировать и придумать какой-нибудь новый трек.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что об отношениях Нади Дорофеевой и ресторатора Миши Кацурина стало известно в апреле этого года. Парочку застали вместе во время поцелуев в Барселоне. Позже влюбленные подтвердили, что они вместе. Как известно, до этого, 18 марта, Дорофеева и шоумен Владимир Дантес ошеломили фанатов новостью о своем разводе. На следующий день рестораторы Даша и Миша Кацурины тоже объявили, что расторгли брак. Позже выяснилось, что Дорофеева закрутила роман с Кацуриным, а Дантес – с Кацуриной.

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