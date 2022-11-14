Надя Дорофеева показала себя 17-летнюю с рыжими волосами: "Здесь Деннис Родман "палил" на мои ягодицы"

Певица и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева вспомнила, как выглядела, когда ей было всего 17 лет.

В сторис в Instagram исполнительница поделилась архивным фото, на котором позировала с длинными рыжими волосами и ярким макияжем. На звезде был одет желтый укроп, а также боди с глубокими вырезами на бедрах и джинсы с низкой посадкой.

Но самым неожиданным на этой фотографии оказался не внешний вид Дорофеевой, а взгляд известного американского футболиста Денниса Родмана, который в этот момент засмотрелся на ягодицы 17-летней певицы.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Шок-контент. Во-первых, мне здесь 17. Во-вторых, уже видно, что я икона стиля. В-третьих, Деннис Родман "палил" на мои ягодицы. В-четвертых, здесь Деннис Родман", — написала Надя .

Певица призналась, что ей было очень весело снова увидеть эту фотографию и впомнить себя такой. Также звезду порадовали комментарии ее поклонников, которые не ожидали увидеть Надю в подобном образе.

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