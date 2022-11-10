Надя Дорофеева показала сладкие поцелуи с Кацуриным и метко ответила хейтерам

Певица и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева порадовала поклонников новым контентом.

В частности, в своем фотоблоге артистка поделилась снимками, где показала особые моменты ее жизни. Конечно, на фото был и ее бойфренд – ресторатор Миша Кацурин.

Надя показала, какая идиллия властвует в их отношениях. На одном из фото влюбленные нежно целовали друг друга.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На другом снимке, который Дорофеева тоже опубликовала, парочка прямо в постели смаковала пиццей.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Впрочем, мнения пользователей в комментариях под постом разделились. Кто-то просто засыпал знаменитость комплиментами, а кто-то начал откровенно критиковать. Надя не растерялась и ответила хейтрами. Наде под снимками написали следующее: "Это так отвратительно". На что звезда ответила: "Держитесь, вы это выдержите". Также, вероятно, россиянин попросил артистку говорить на российском, ведь иначе это не уважение. Звезда же красноречиво добавила: "Так я вас и не уважаю".

Конечно же, пользователи не удержались, чтобы напомнить Дорофеевой о Дантесе: "Гениально… Поменяться партнерами". Надя просто посоветовала фанатамм держаться: "Держитесь, вы это выдержите".

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