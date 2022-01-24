Надя Дорофеева показала свою новую эстетическую тату в необычном месте

Артистка призналась, что для нее тату – одно из проявлений смелости.

Украинская певица, тренер шоу "Голос країни-12" Надя Дорофеева удивила фанов.

Артистка, являющаяся поклонницей рисунков на теле, сделала себе очередную татуировку. Причем набила она его в не слишком популярном для нанесения изображений месте. Надя разместила надпись латиницей raznotsvetnaya на подколенной ямке левой ноги.

instagram.com/nadyadorofeeva

Как объяснила исполнительница, для нее тату – это одно из проявлений смелости. Надя поделилась, что каждый день преодолевает какие-то свои внутренние страхи, чтобы стать смелее. Дорофеева призналась, что "в какой-то момент разрешила себе не стараться быть идеальной "хорошей девочкой", ведь это так глупо".

"Для меня одно из проявлений смелости - это сделать тату. Для кого-то это как выпить чашку кофе, а я долго думаю и решаюсь, и к каждой подхожу обдуманно и готовлюсь. Каждая на моем теле – проявление меня. Моя новая тату – напоминание самой себе, что я разная, наполненная разными красками и чувствами, о том, что нужно быть смелой, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть.", – объяснила Надя.

instagram.com/nadyadorofeeva

Певица добавила, что новая тату raznotsvetnaya является еще и названием ее грядущей композиции.

Читайте также: