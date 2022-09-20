Надя Дорофеева показала забавные детские фото и спела на украинском

Исполнительница Надя Дорофеева порадовала поклонников новым контентом.

В частности, артистка решила визуализировать свой украиноязычный альбом детскими фотографиями. На странице в Instagram Надя опубликовала архивные снимки, на которых предстала еще совсем юной девочкой.

В подборке были разнообразные кадры: и те, где Дорофеева была еще маленькой, и те, где она ходила уже в школу.

Каждая фотография сопровождалась песней исполнительницы из ее нового украиноязычного альбома: "Охололо", "Різнокольорова", "Крапають", "У твоїй душі", "Люди як кораблі", "Думи".

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"Спасибо всем, кто слушает и поддерживает мой альбом!" – поблагодарила поклонников знаменитость.

На новый пост Нади отреагировала и ведущая Маричка Падалко. Они поздравила певицу с выходом нового украиноязычного альбома и отметила, что работа действительно крутая.

Напомним, на прошлой неделе Надя Дорофеева представила свой первый украиноязычный альбом под названием "Сенси". Пластинка для артистки особенная. Поскольку это ее первый полностью украиноязычный альбом.

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