Надя Дорофеева показала закулисье клипа "Вотсап" и как побила до крови пальцы о барабаны

Украинская певица Надя Дорофеева показала отрывки из-за кулис съемок ее нового клипа "Вотсап".

На странице в Instagram исполнительница запостила фото и видео, как проходил процесс съемок. Как известно, режиссер видео Инди Хаит увидел, что в клипе Надя должна играть на барабанах и таким образом передать свое эмоциональное состояние. Когда клипмейкер озвучил Дорофеевой свою идею, артистка не поверила, ведь она никогда не сидела за барабанной установкой:

"Хочу, чтобы в клипе ты была драмершей". Сказал мне Инди Хаит за две недели до даты съемок на песню "Вотсап". В ответ я посмеялась, а он почему-то нет. В те две недели у меня была подготовка к сольному концерту в Киеве, а еще съемки новогоднего выступления, запись песни, куча встреч и плюс три концерта. Как сюда запихнуть еще и занятия на барабанах? Как я успею научиться, я никогда в жизни не играла на ударных…" – поделилась Надя.

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Впрочем, как призналась певица, у нее было шесть занятий по игре на барабанах, за которые она сумела ивыучить свою партию. Однако, признается Дорофеева, это было очень сложно. Более того, артистка побила пальцы до крови, пока училась:

"Клип снят. Все счастливы. Я не верю, что все получилось. На глазах слезы от того, что это было сплошное творчество. Спасибо Инди за то, что сделал мне такой вызов. Спасибо преподавателю по барабанам, что за шесть занятий я в кадре чувствовала себя так уверенно и не имитировала игру, а по-настоящему играла. Ты крутой. Всем драмерам – мое почитание. Теперь по-другому смотрю на ваш труд", – поделилась Надя.

Напомним, на днях Надя Дорофеева поделилась комментариями своих поклонников под песней "Вотсап". Артистка была тронута тем, что песня отозвалась у многих слушателей. Певица не ожидала, что получит в ответ столько щемящих историй от женщин, которые сейчас ждут с фронта своих мужей и сыновей.

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