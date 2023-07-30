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Надя Дорофеева показалась на съемочной площадке "Голосу країни-13" в Польше

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Надя Дорофеева показалась на съемочной площадке "Голосу країни-13" в Польше

Надя Дорофеева, тренер "Голоса страны-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Тренер уже ждет первых участников.

Певица и звездный тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева уже прибыла на съемочную площадку вокального шоу.

Артистка уже успела встретиться с командой и увидеть свое тренерское кресло, в котором она и будет принимать важные решения по поводу судьбы участников. Фото из Польши Надя поделилась на своей странице в Instagram.

Кресло Нади Дорофеевой на
Кресло Нади Дорофеевой на "Голосе країни-13" / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Как рассказала Дорофеева, новый сезон вокального шоу обещает быть самым эмоциональным. Певица уже не может дождаться, когда услышит голоса первых участников.

"Завтра начинаем снимать новый сезон "Голосe країни-13". Жду и волнуюсь, как впервые. Но на этот раз точно знаю, что он будет самым эмоциональным за всю свою историю. Я очень жду талантливых и искренних людей в свою команду. Я хочу найти "своих". До встречи, моя команда", — написала Надя.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что продюсер проекта Владимир Завадюк уже показал, как будет выглядеть главная сцена "Голосу країни-13".

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Дата публикации
Просмотры
1075
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