Надя Дорофеева показалась под лестницей в своем доме в первый день полномасштабной войны: "Была свободна и напугана"

Артистка припомнила 24 февраля 2022 года.
Сегодня, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, звезды вспоминают, как и где они встретили первый день войны.
Певица Надя Дорофеева поделилась, что 24 февраля 2022 года она находилась в своем доме под Киевом. На странице в Instagram исполнительница разместила снимок, сделанный в первый день полномасштабной войны.
На фото Надя вместе с подругой изображены, лежа под одеялами на полу под ступеньками в доме. Дорофеева призналась, что была очень испугана. На тот момент артистка уже не была вместе с экс-супругом, шоуменом Владимиром Дантесом и дома у нее гостили друзья.
"Еще никогда в жизни мне не было так страшно, как в первые дни полномасштабной войны. Не нашей войны, ставшей нашей реальностью. Этот первый день я встретила в своем доме, свободной, испуганной, вместе с друзьями. Помню, что в тот момент никто не знал, что делать. Помню, как вдруг в первый день не стало продуктов в магазине. Как действовать, откуда брать деньги, как спастись, как помогать… А еще будильник каждую ночь первые три недели на 3 ночи и 6 утра, чтобы посмотреть новости", — вспомнила Надя свои первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину.
Сегодня многие знаменитости поделились, где находились, когда началась полномасштабная война в Украине. Так, Григорий Решетник с женой и детьми был дома, а Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, которые тоже были дома, проснулись от звуков взрывов.
Читайте также:
- Дочь Елены Кравец рассказала, где находится в свое 20-летие: "Я родилась в день, который совсем не хочется праздновать"
- 41-летняя Пэрис Гилтон впервые показала лицо своего сына, которого родила суррогатная мать
- Скандального 70-летнего Харви Вайнштейна засудили еще на 16 лет за изнасилование российской модели
- В Лужниках артисты-путинисты устроили "цирк" на стадионе: пели по-украински, Газманов отжимался, а Лепс призвал идти на фронт