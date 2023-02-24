Надя Дорофеева показалась под лестницей в своем доме в первый день полномасштабной войны: "Была свободна и напугана"

Сегодня, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, звезды вспоминают, как и где они встретили первый день войны.

Певица Надя Дорофеева поделилась, что 24 февраля 2022 года она находилась в своем доме под Киевом. На странице в Instagram исполнительница разместила снимок, сделанный в первый день полномасштабной войны.

На фото Надя вместе с подругой изображены, лежа под одеялами на полу под ступеньками в доме. Дорофеева призналась, что была очень испугана. На тот момент артистка уже не была вместе с экс-супругом, шоуменом Владимиром Дантесом и дома у нее гостили друзья.

Артистка в первый день полномасштабного вторжения пряталась под лестницей у себя дома

"Еще никогда в жизни мне не было так страшно, как в первые дни полномасштабной войны. Не нашей войны, ставшей нашей реальностью. Этот первый день я встретила в своем доме, свободной, испуганной, вместе с друзьями. Помню, что в тот момент никто не знал, что делать. Помню, как вдруг в первый день не стало продуктов в магазине. Как действовать, откуда брать деньги, как спастись, как помогать… А еще будильник каждую ночь первые три недели на 3 ночи и 6 утра, чтобы посмотреть новости", — вспомнила Надя свои первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину.

Сегодня многие знаменитости поделились, где находились, когда началась полномасштабная война в Украине. Так, Григорий Решетник с женой и детьми был дома, а Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, которые тоже были дома, проснулись от звуков взрывов.

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