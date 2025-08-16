- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 756
- Время на прочтение
- 1 мин
Надя Дорофеева показалась с мамой и бабушкой мужа Кацурина и сообщила о важном празднике в семье
Артистка поделилась, как проводит время с семьей
Украинская певица Надя Дорофеева показалась с семьей мужа, ресторатора Миши Кацурина.
В частности, артистка встретилась с мамой и бабушкой возлюбленного. Также с ними был сын Миши Кацурина. Все вместе они собрались не просто так, а по случаю важного праздника. Дело в том, что у бабушки Миши Кацурина день рождения. Ей исполняется 86 лет. Поэтому, праздничный день они провели всей семьей в ресторане. Конечно же, бабушку поздравили большим букетом цветов.
Семья устроила праздничный обед в одном из ресторанов. Они выбрали столик под открытым небом и наслаждались вкусной едой и напитками. В конце официант вынес праздничный десерт, который был украшен свечой.
"У бабули Миши сегодня (16 августа - прим. ред.) день рождения. 86 лет", - подписала кадры артистка.
Напомним, недавно в семье певицы Оли Поляковой был праздник. У мамы исполнительницы был день рождения. По случаю особенной даты артистка показала фото со Светланой Ивановной, а также адресовала ей теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.