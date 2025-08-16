Надя Дорофеева показалась с мамой и бабушкой мужа Кацурина и сообщила о важном празднике в семье

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/gorovaya_irina

Украинская певица Надя Дорофеева показалась с семьей мужа, ресторатора Миши Кацурина.

В частности, артистка встретилась с мамой и бабушкой возлюбленного. Также с ними был сын Миши Кацурина. Все вместе они собрались не просто так, а по случаю важного праздника. Дело в том, что у бабушки Миши Кацурина день рождения. Ей исполняется 86 лет. Поэтому, праздничный день они провели всей семьей в ресторане. Конечно же, бабушку поздравили большим букетом цветов.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин с родными / © instagram.com/misha_katsurin

Семья устроила праздничный обед в одном из ресторанов. Они выбрали столик под открытым небом и наслаждались вкусной едой и напитками. В конце официант вынес праздничный десерт, который был украшен свечой.

"У бабули Миши сегодня (16 августа - прим. ред.) день рождения. 86 лет", - подписала кадры артистка.

У бабушки Миши Кацурина день рождения / © instagram.com/nadyadorofeeva

