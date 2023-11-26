Надя Дорофеева показалась в Донецкой области и рассказала, как помогла ВСУ на фронте

Украинская певица Надя Дорофеева показалась в Донецкой области.

Как рассказала артистка в своем Instagram, на восток Украины она поехала не просто так. В частности, исполнительница повезла дроны на фронт, которые крайне необходимые для украинских защитников. Дорофеева передала 35 беспилотников. Однако артистка отмечает, что их хватит только на неделю, поэтому призывает подписчиков донатить на нужды ВСУ.

Надя Дорофеева в Донецкой области / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Мы довезли вторую партию (35 дронов). В общей сложности уже передали 91 fpv-дронов, на которые мы с вами собрали вместе два миллиона гривен. Такое количество закрывает потребности всего на неделю, что означает, что мы должны и дальше быть полезными и активно донатить ", – написала артистка.

Надя Дорофеева в Донецкой области / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева рассказала, что раньше уже передавала дроны на фронт. Первая партия беспилотников от певицы уже отработала свое и уничтожила немало вражеской техники. Кстати, на достигнутом Надя не собирается останавливаться, а планирует объявить новый благотворительный сбор.

"Первое, что мне сказали ребята, которым мы передали первую партию дронов еще месяц назад, что эти дроны уже уничтожили кучу вражеской техники. Вскоре объявлю новый сбор для наших воинов", — поделилась артистка.

Надя Дорофеева в Донецкой области / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица поделилась своими эмоциями от поездки в Донецкую область. По словам артистки, после общения с военными она чувствует покой и гордость. Также исполнительница еще больше полна решимости помогать защитникам.

Надя Дорофеева в Донецкой области / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Итак, дорогие, побывав в Донецкой области, я понимаю, что эти эмоции должен испытать каждый гражданский. Во-первых, пообщавшись с нашими защитниками и защитницами, чувствуешь невероятную гордость и покой. Во-вторых, нереальное желание быть полезным, потому что каждый сознательный украинец должен понимать: если ты не там, то помогай чем можешь", — добавила певица.

Напомним, недавно бывшая невеста боксера Владимира Кличко рассказала, как с первых дней полномасштабной войны помогает украинским защитникам. Хайден Панеттьери для этого даже создала благотворительную организацию.

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