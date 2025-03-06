Надя Дорофеева покорила Сеть новой песней и довела до мурашек символическим клипом

Украинская певица Надя Дорофеева наконец-то презентовала новую песню, которой уже успела покорить Сеть.

Композиция получила название "Додайте світла". Трек исполнительница создала в соавторстве с мужем Мишей Кацуриным и автором песен Иваном Клименко. Новой композицией артистка продемонстрировала состояние, когда тьма сжимает, а света не видно. Впрочем, даже в самые темные времена внутренняя сила не дает сломаться.

Надя Дорофеева

"Когда мы писали эту песню, даже представить не могли, насколько она будет актуальна сейчас. Она о состоянии, в котором мы все оказались. Об ощущениях, когда тьма сжимает, а выхода не видно. Когда давление со всех сторон становится невыносимым. Но внутри нас есть сила, которая не дает сломаться и ведет к свету", - говорит певица о новой песне.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева уже успела представить клип, который снял режиссер Руслан Махов. Каждая деталь в видео отображает определенную часть песни и ее характер и является особым символом. Лук и стрелы олицетворяют вызовы, ранения, но и силу одновременно. Куб – символ смелости и пространство танцевального единения, где все могут быть настоящими. Сердце – трансформированный фирменный знак "хартбит" – стало более острым и бунтарским, закалившись реальностью. Подвесы-паутины — то же подвешенное состояние реальности. Танцы – как отражение внутренних чувств и выражение эмоций. Все эти символы складываются в единую историю – о поиске силы и света.

Надя Дорофеева

"Мы все переживаем темные времена, живем в своих "пузырьках", ищем света и ожидаем, когда оно включится. Это история о девушке, которая живет именно в такие трудные времена, но продолжает творить, быть яркой, танцевать… А прошлые переживания и раны прячет под защитной броней, что олицетворяет образ Наие-лучницы", - говорит о клипе режиссер.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко выпустила новую чувственную песню. Исполнительница спела о любви.

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