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Надя Дорофеева померилась фигурами в бикини с новой любимой NIKITA LOMAKIN

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Надя Дорофеева померилась фигурами в бикини с новой любимой NIKITA LOMAKIN

Надя Дорофеева и Светлана Сакаль / instagram.com/sakalyova

Певица и танцовщица поразвлеклись на яхте.

Певица Надя Дорофеева вместе с командой улетела в Египет на гастроли.

В свободное время компания наслаждается отдыхом, солнцем и морем. В частности, исполнительница показала видео, как развлекалась на яхте с танцовщицей своего балета, любимой певца NIKITA LOMAKIN – Светланой. Девушки записали танец, опубликованный в TikTok. В ролике Надя и Светлана в бикини померялись стройными фигурами.

@nadyadorofeeva

@ ##dorofeevanevesta @sakalyova

♬ Невеста — DOROFEEVA

В комментариях фолловеры написали артисткам комплименты.

  • Идеальные
  • Зажигалки
  • Такие прекрасные! Светлана – просто вау
  • Можно смотреть вечно

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