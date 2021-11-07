Надя Дорофеева померилась фигурами в бикини с новой любимой NIKITA LOMAKIN

Певица и танцовщица поразвлеклись на яхте.

Певица Надя Дорофеева вместе с командой улетела в Египет на гастроли.

В свободное время компания наслаждается отдыхом, солнцем и морем. В частности, исполнительница показала видео, как развлекалась на яхте с танцовщицей своего балета, любимой певца NIKITA LOMAKIN – Светланой. Девушки записали танец, опубликованный в TikTok. В ролике Надя и Светлана в бикини померялись стройными фигурами.

В комментариях фолловеры написали артисткам комплименты.

Идеальные

Зажигалки

Такие прекрасные! Светлана – просто вау

Можно смотреть вечно

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