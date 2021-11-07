Надя Дорофеева померилась фигурами в бикини с новой любимой NIKITA LOMAKIN

Певица и танцовщица поразвлеклись на яхте.
Певица Надя Дорофеева вместе с командой улетела в Египет на гастроли.
В свободное время компания наслаждается отдыхом, солнцем и морем. В частности, исполнительница показала видео, как развлекалась на яхте с танцовщицей своего балета, любимой певца NIKITA LOMAKIN – Светланой. Девушки записали танец, опубликованный в TikTok. В ролике Надя и Светлана в бикини померялись стройными фигурами.
@nadyadorofeeva
@ ##dorofeevanevesta @sakalyova♬ Невеста — DOROFEEVA
В комментариях фолловеры написали артисткам комплименты.
- Идеальные
- Зажигалки
- Такие прекрасные! Светлана – просто вау
- Можно смотреть вечно
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