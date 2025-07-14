Надя Дорофеева попала в больницу и напугала подробностями о своем состоянии: "Сыпется организм"

Надя Дорофеева

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Украинская певица Надя Дорофеева попала в больницу и заставила поклонников очень сильно волноваться за нее.

В своем Telegram-канале артистка опубликовала фото из больничной палаты. Исполнительница призналась, что сейчас переживает не лучший период, ведь ее организм начал давать сбой. Артистка говорит, что причиной тому стал стресс, который на фоне полномасштабной войны она переживает чуть ли не ежедневно.

"Сейчас у меня не самый легкий период по здоровью. Но я не удивляюсь. Столько стресса, который я переживала за эти три года - я не переживала за всю жизнь. И как результат - сыпется понемногу организм", - поделилась артистка.

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Надя Дорофеева в больнице / © t.me/thisisdorofeeva

Что именно беспокоит певицу - она все же решила пока не раскрывать. Вместо этого Надя Дорофеева говорит, что сейчас серьезно занялась своим здоровьем. В частности, артистка работает со специалистами и лечит все проблемы, которые ее беспокоят.

"Я стараюсь балансировать, потому что без дела моей жизни я просто не могу и не хочу. И здесь вопрос действительно важен - взяться за себя и одна за другой снимать проблемы, работать с собой, контролировать с врачами все нюансы. Думаю, мы, украинцы, до сих пор не осознаем, какое влияние имеет на организм все, что с нами происходит", - добавила исполнительница.

Напомним, за последнее время Надя Дорофеева уже второй раз попадает в больницу. В начале июня исполнительница тоже признавалась, что находится под наблюдением медиков.