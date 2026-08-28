Надя Дорофеева попала в больницу и шокировала диагнозом: "Мне запретили петь"

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева попала в больницу и шокировала диагнозом.

Исполнительница поделилась, что за день до этого выступала на мероприятии. Уже тогда артистка чувствовала, что у нее болит горло. Правда, сначала певице показалось, что это просто из-за переутомления. На следующий день Надя Дорофеева все же обратилась к врачу. Как оказалось, у артистки произошло кровоизлияние в голосовую связку.

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«Вот я и съездила к врачу, и я с ужасными новостями. Мне запретили петь и говорить в ближайшие 10 дней. Произошло кровоизлияние в связки… Как это произошло, я до сих пор не понимаю. Еще вчера я пела на мероприятии — горло немного болело, но я подумала, что это просто концертное переутомление», — делится певица.

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Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надю Дорофееву предупредили, что это действительно очень серьезная и опасная вещь, которая вообще может привести к операции. Однако хирургического вмешательства все же можно избежать. Сейчас Надя Дорофеева будет придерживаться рекомендаций, чтобы ей скорее стало легче. Так что артистке нельзя ни петь, ни говорить, ни даже слушать музыку. Так что знаменитости пришлось отменить на ближайшие дни концерты, съемки и другие запланированные активности.

«Мой врач говорит, что это очень опасно и серьезно. И чтобы предотвратить осложнения, мне нельзя петь, говорить и даже слушать музыку, чтобы связка не напрягалась. Поэтому мы вынуждены отменить все ближайшие выступления, съемки и другие планируемые активности. Сейчас надежда — обойтись без операции. Надеюсь, мы справимся», — поделилась артистка.

Напомним, недавно Надя Дорофеева рассказывала об обострении старой травмы. Из-за проблем со здоровьем у артистки тогда едва не сорвались съемки клипа.

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