Надя Дорофеева после серьезного диагноза нарушила 10-дневное молчание: как сейчас звучит певица

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева вышла на связь после того, как шокировала диагнозом на фоне проблем с голосом.

Еще в конце августа врачи диагностировали у певицы кровоизлияние в голосовую связку и настояли в полном режиме тишины во избежание еще худших последствий и операции. В результате Надя десять дней не говорила и даже избегала прослушивания музыки.

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Теперь этот период вынужденного молчания завершился, однако к привычному звучанию голоса артистке еще предстоит вернуться. О своем самочувствии певица рассказала в своем Telegram-канале. Дорофеева опубликовала аудио-сообщение, в котором дала поклонникам услышать свой голос после продолжительного перерыва.

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По словам артистки, она сама была удивлена тем, как изменилось ее звучание. Голос остается необычным для нее. Надя отметила, что теперь ей необходимо постепенно и осторожно возвращаться к вокальным нагрузкам.

«Я заговорила. Первое ощущение — испуг, ведь голос зазвучал не так, как я привыкла. Нет в нем ни глубины, ни обертонов. Какой-то высокий и будто не мой. Подхрипываю. Теперь нужно начать осторожно 15 минут распеваться. Такие новости, друзья. Лечение продолжаю», — сообщила Дорофеева.

Напомним, недавно блогер Кристина Горняк впервые за несколько месяцев исчезновения появилась на публике. Бывшую жену Владимира Остапчука застали за романтикой с известным режиссером.

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