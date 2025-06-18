Надя Дорофеева после ужасной атаки на Киев эмоционально обратилась к россиянам

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева после атаки на Киев, которую оккупанты совершили в ночь на 17 июня, эмоционально обратилась к россиянам.

Артистка, как и другие знаменитости, показывала последствия обстрела столицы и рассказывала об ужасных реалиях, в которых приходится жить украинцам из-за действий страны-агрессора России. Впрочем, в комментариях под сообщением Дорофеевой нашелся россиянин, который радовался атаке на Киев и попаданию по жилым домам.

Певица призналась, что когда заметила это, была просто шокирована. Артистка говорит, что даже представить не может, что творится в голове у человека, который может писать подобное. Напоследок исполнительница отметила, что все ужасные вещи обязательно возвращаются тем, кто их совершает, и к тому же с большей силой.

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Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Только прочитала комментарий у себя под последним постом "как хорошо попали". И вот думаю, что должно быть с человеком, который такое пишет. Что у него в голове? Все страшные вещи, которые вы пишете - вам вернутся, только с большей силой. По-другому в природе не бывает", - возмутилась артистка.

Напомним, в ночь на 17 июня оккупанты массированно обстреляли Украину. Под прицелом оказался Киев, который страна-агрессор атаковала ударными беспилотниками и крылатыми и баллистическими ракетами. К сожалению, есть попадания. Разрушения были зафиксированы в семи районах столицы. К сожалению, в результате российского обстрела погибли 22 человека.

Украинские знаменитости эмоционально реагировали на массированный обстрел Киева. Звезды называли ночь на 17 июня "фильмом ужасов".