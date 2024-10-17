Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем и назвала свой диагноз

Украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Артистка находится в гастрольном туре по городам Украины. Однако турне не проходит для Дорофеевой без неприятностей. Дело в том, что исполнительница страдает от гастрита. Певица признается, что сейчас лечится, однако во время гастролей это оказалось задание со звездочкой.

Впрочем, знаменитость нашла выход из ситуации и призналась, как контролирует потребление пищи. Исполнительница пользуется советами искусственного интеллекта – ChatGPT. Теперь артистка знает, что ей можно есть, а что нет. Поэтому Надя Дорофеева советует своим поклонникам, у кого тоже гастрит, пользоваться этим методом.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Лечить гастрит на гастролях — еще то удовольствие. Но — если у кого-то есть такая же беда — как удобно спрашивать все у ChatGPT. Я теперь каждый прием пищи спрашиваю у него: можно ли то или это. Такой прикол", — делится исполнительница .

Напомним, недавно супруга певца Виктора Павлика рассказывала о своих проблемах со здоровьем. Блогерша Екатерина Репяхова признавалась, что ее мучает.

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