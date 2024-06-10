Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем и показала измученное лицо без фильтров и макияжа

Украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Об этом артистка рассказала в Instagram. Исполнительница опубликовала свое новое фото, на котором предстала довольно измученной. Надя Дорофеева позировала перед камерой без единой капли декоративной косметики и без фильтров и выглядела довольно усталой.

Артистка поделилась, что очень радуется, что пользователи TikTok активно снимают свои ролики под ее треки. Впрочем, певицу огорчает то, что она заболела.

"Радуюсь вашим видео очень, а вот то, что я заболела, это…", — поделилась артистка и добавила плачущий смайлик.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В подробности Надя Дорофеева вдаваться не стала. Артистка также не рассказывала, какая именно болезнь ее мучает и какие у нее симптомы.

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич рассказала о своей болезни. Артистка пожаловалась на ухудшение самочувствия и назвала симптомы.

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