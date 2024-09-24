Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем и рассказала о лечении: "Серьезный подход"

Украинская певица Надя Дорофеева откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

В частности, исполнительница в интервью ELLE поделилась, что тщательно готовится к своим концертным турам. Особое место в этой подготовке занимает физическая нагрузка. Как говорит артистка, у нее есть проблемы с коленями, звезда даже начала ходить к реабилитологу. Надя Дорофеева делает все возможное, чтобы ноги стали более выносливыми.

Надя Дорофеева / Фото: cosmo.com.ua

"Физически готовлюсь к турам, и такой серьезный подход у меня впервые. Я начала за полтора месяца до тура ходить на реабилитацию — специальные тренировки для колен, с которыми у меня проблемы. Поскольку в этом туре я впервые за три года на каблуках, сейчас стараюсь сделать все возможное, чтобы мои ноги были выносливее. Как говорит мой реабилитолог, теперь мне нужно быть больше спортсменкой", — поделилась артистка.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала, как во время гастролей с ней случился неприятный инцидент. Звезда вспомнила, как прямо над автобусом, в котором она ехала со своей командой, начали сбивать вражеский дрон.

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