Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на жесткую диету и объяснила, почему должна ее придерживаться.

В своем Telegram артистка поделилась, что у нее возникли определенные проблемы со здоровьем. В конкретику исполнительница вдаваться не стала, но намекнула, что это связано с усвоением глютена в ее организме. В частности, певице назначили специальную жесткую диету, которой она должна придерживаться. Поэтому, сейчас Надя Дорофеева не потребляет продукты, содержащие глютен.

Исполнительница жалуется, что соблюдать диету ей дается нелегко. Оказывается, глютен содержится во многих продуктах. Особенно Дорофееву возмущает, что ей приходится отказываться от любимых блюд. Поэтому, сейчас артистка пытается привыкнуть к новому питанию.

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Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Меня посадили на безглютеновую диету. Я уже мечтаю о пицце, маке (еда из Mcdonalds - прим. ред.) и простом хлебе. Первый инстайт: глютен почти везде. Это не только хлеб, булочки и все такое. Это даже соевый соус, который я обожаю, а еще глютен может быть в шоколаде, овсянке и овсяном молоке, которое я постоянно пила. Короче у меня стадия "Отрицание", - пожаловалась артистка.

Напомним, еще в начале июня Надя Дорофеева рассказывала о проблемах со здоровьем. Артистка попадала даже в больницу. Недавно же исполнительница рассказала, что ее организм дал сбой из-за постоянного стресса.